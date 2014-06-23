Прем'єр Італії має намір створити "Сполучені Штати Європи"
02:25, 23 червня 2014Світ
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Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив, що під час свого головування в ЄС його країна зробить все можливе для зміцнення єдності Європи і створення "Сполучених Штатів Європи"
Прем'єр Італії має намір створити "Сполучені Штати Європи"
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на британську газету The Telegraph.
Італія буде головувати в ЄС півроку, починаючи з 1 липня.
"Більш сильна і згуртована Європа - це єдиний вихід з проблем, що виникли в даний час", - сказав Ренці. Він висловив свою думку, що ефективною відповіддю на результати виборів в Європарламент стане просування привабливості ідеї про єдність Європи, що ЄС - це не тільки "фінансова або економічна розминка".
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Слова італійського прем'єра отримали резонанс в британських ЗМІ, оскільки ця країна ставиться скептично до можливості успішного майбутнього ЄС.
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