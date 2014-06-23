Через санкції з РФ "втекло" $100 мільярдів - Нємцов

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна, пише Сегодня.

"Вони боляче били по друзям Путіна олігархам-мільярдерам (Тимченко, Роттенбергу, Сєченову). Тобто, створювали навколо Путіна неприємну нервозну атмосферу, але, однак, вони лише побічно вдаряли по російській економіці. Вдаряли вони таким чином: гроші "тікали" з Росії. За перший квартал за оцінками експертів пішло понад 50 млрд. дол., за перше півріччя, за оцінками експертів, "втече" понад 100 млрд. доларів. Це дуже погано, тому, що це призводить до економічної кризи, спаду, бюджетного дефіциту. На регіональному рівні дикий бюджетний дефіцит: не вистачає ліків навіть для важкохворих, не будуються дороги, не ремонтуються будинки. Зростають тарифи і ростуть ціни. Це все результат символічних санкцій", - сказав він.

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Нємцов упевнений, в тому, "що стосується секторальних санкцій - найболючіші санкції - не проти "Роснефти" або "Газпрому". "Найболючіші санкції - це санкції проти банківської системи Путіна. Я думаю, що ці санкції ніколи не будуть введені Європою. Ці санкції можуть бути введені США, якщо Путін дасть вказівку запровадити регулярні війська на територію України. Тобто, Кантемировскую дивізію, Таманськую дивізію, Іванівську дивізії ВДВ та інші", - підкреслив він.