Медведєв заборонив в'їзд у РФ за паспортом громадянина Таджикистану
07:40, 23 червня 2014Світ
0 0
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, що забороняє в'їзд в країну за паспортом громадянина Республіки Таджикистан.
REUTERS
Відповідний документ розміщений в понеділок, 23 червня, на сайті уряду РФ, повідомляє Лента.ру.
Постанова від 17 червня 2014 року визначає, що громадяни Таджикистану будуть в'їжджати в Росію і виїжджати з неї тільки за закордонними, службовим, дипломатичними паспортами, паспорта моряка і свідоцтвом на повернення в Республіку Таджикистан.
Раніше перебування на території РФ приїжджі з Таджикистану могли здійснювати на підставі паспорта своєї країни або свідоцтва про народження (для дітей, що не досягли віку 16 років).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter