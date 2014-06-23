Медведєв заборонив в'їзд у РФ за паспортом громадянина Таджикистану

Відповідний документ розміщений в понеділок, 23 червня, на сайті уряду РФ, повідомляє Лента.ру.

Постанова від 17 червня 2014 року визначає, що громадяни Таджикистану будуть в'їжджати в Росію і виїжджати з неї тільки за закордонними, службовим, дипломатичними паспортами, паспорта моряка і свідоцтвом на повернення в Республіку Таджикистан.

Раніше перебування на території РФ приїжджі з Таджикистану могли здійснювати на підставі паспорта своєї країни або свідоцтва про народження (для дітей, що не досягли віку 16 років).