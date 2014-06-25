НАТО вирішило не відновлювати співпрацю з Росією, припинену в квітні

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це генеральний секретар альянсу Андерс Фог Расмуссен заявив у Брюсселі на прес-конференції після засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

«В квітні ми чітко зазначили, що ми не будемо продовжувати наші відносини з Росією, як раніше, і ми тимчасово припинили практичну співпрацю з Росією, але залишили відкритими канали для дипломатичного діалогу. Сьогодні ми не бачимо жодних змін у поведінці Росії, тому у нас немає іншого виходу, як продовжувати дію рішення про припинення практичної цивільної та військової співпраці. Не буде поновлено нормальні відносини з Росією, доки Росія не почне виконувати свої міжнародні зобов’язання», - заявив Расмуссен.

Генсек альянсу також впевнений в тому, що Росія «порушила правила та знищила довіру».

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«Росія часто прилюдно представляє НАТО, як загрозу, але на практиці насправді саме незаконні дії Росії в Україні створили справжню загрозу міжнародному порядку», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Північноатлантична рада НАТО на рівні міністрів закордонних справ вирішила призупинити військово-технічну співпрацю з Росією через анексію нею Кримського півострова.

"Протягом останніх 20 років НАТО послідовно працювало заради тіснішої кооперації з Росією. Проте Росія порушила міжнародне законодавство і діяла всупереч принципам Головного документа Ради Євроатлантичної співдружності, угоди між НАТО і Росією, а також Римської декларації", - наголошується в заяві.

"Ми вирішили призупинити всю співпрацю між Росією і НАТО у цивільній і військовій сферах. Наш політичний діалог на Раді НАТО-Росія триватиме у разі необхідності на рівні послів і вищому, перш за все для обміну поглядами на врегулювання цієї (кримської) кризи", - зазначалося у повідомленні.