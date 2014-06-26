Держдеп США: Санкції проти Росії вже підготовлені

Про це заявила на брифінгу в середу представник держдепартаменту Марі Харф, пише РИА Новости.

"Додаткові санкції у нас є, вони готові до застосування. Ми продовжуємо переговори з Європою, і якщо будемо готові в певний момент, ми зробимо це. Вони (санкції) можуть бути введені дуже швидко", - сказала Харф.

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За її словами, Вашингтон вважає позитивним кроком рішення Москви скасувати дію дозволу на використання збройних сил в Україні, але чекає більш активних дій.

Президент Росії Володимир Путін 1 березня отримав згоду верхньої палати парламенту на застосування збройних сил в Україні, 25 червня палата за пропозицією президента відкликала це дозвіл.