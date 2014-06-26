В інтернеті презентували фільм про опозицію в РФ

Головними дійовими особами стрічки є відомі опозиціонери, зокрема Олексій Навальний, Ксенія Собчак, Ілля Яшин, Сергій Удальцов та Ілля Пономарьов.

Документальний фільм був по-різному прийнятий самими учасниками протестних подій. Так, письменник Борис Акунін написав у Facebook, що «Срок» є «етюдом в жанрі падаючого підштовхни, поваленого дотопчи». А за словами журналістки Наталії Геворкян, змонтований майже на півтори години повнометражний докфільм "Срок" "не сподобається і більшості героїв фільму, і тим, хто залишився за кадром".

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Раніше автори фільму, Олексій Пивоваров, Олександр Расторгуєв і Павло Костомаров повідомляли, що їхня робота не є літописом протестів і присвячена тільки фіксації думок і емоцій лідерів опозиції.

Світова прем'єра «Сроку» відбудеться на 49-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, який пройде 4-12 липня 2014 року. «Срок» буде єдиною російською стрічкою в документальній програмі кіноогляду.

Фрагменти з майбутнього фільму викладалися в мережі з травня 2012-го, з кінця того ж року відеоролики від творців проекту стали з'являтися на сайті «Лента.ру». У першому епізоді проекту демонструвалося затримання Олексія Навального на Болотній площі 6 травня.

На даний момент фільм не доступний українським користувачам. Можливо, доступ до нього автори відкриють пізніше.