Слідчий комітет Росії просить суд заарештувати Коломойського

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

Раніше стосовно Коломойського було винесено постанову про залучення його як обвинуваченого в організації низки злочинів: вбивств, застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни, перешкоджання професійній діяльності журналістів, викраданні людей (ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 144, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 126 КК РФ).

Читайте такожУ Росії порушили справу проти Коломойського й Авакова"Як тільки суд ухвалить рішення про обрання Коломойському запобіжного заходу, Слідчий комітет дасть необхідні доручення відповідним правоохоронним органам про негайне встановлення місцезнаходження обвинуваченого і взяття його під варту", - говориться в повідомленні.

Також Слідчий комітет РФ найближчим часом має намір направити до суду матеріали про арешт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.