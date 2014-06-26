У Білорусі протестуватимуть проти присутності в країні російських військ

Члени комітету також збираються розпочати серію культурних заходів за участю діячів культури України, а також звернутися до влади з пропозицією розпочати трансляцію на території Білорусі українського телеканалу, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Активісти також закликають всіх небайдужих людей взяти участь в акції протесту проти присутності російських військ на території Білорусі та проти участі російських десантників у святковому військовому параді, приуроченому до святкування 70-річчя визволення Білорусі в другій світовій війні.

Читайте такожЛуценко не виключає агресії РФ через "нейтральну" БілорусьУ найближчу п'ятницю, 27 червня, громадян запрошують зібратися біля мінського Головпоштамту, щоб на знак протесту надіслати листівки на адресу посольства Росії і Міністерства оборони Білорусі.

Білоруський комітет солідарності з Україною був створений у березні 2014 року. До нього увійшли представники опозиційних партій, громадських ініціатив, білоруські захисники Майдану: Павал Сєвярінєц, Аляксєй Марачкін, Аляксей Янукєвіч, Зьміцер Дашкєвіч, Ігар Ринкевіч, Ганна Шапуцька та інші.