У Північній Кореї пройшли випробування ракети, яку розробив Кім Чен Ин

Випробування пройшло успішно і нова зброя являє собою «великий прорив у обороноздатності», передає агентство Північної Кореї, пповідомляє Лента.ру.

Агентство пише, посилаючись на пропагандистський північнокорейський фільм, що зразком могла стати протикорабельна російська ракета Х-35.Читайте такожУ Північній Кореї денну норму їжі скоротили до 410 грамів

Повідомляється, що 26 червня, КНДР запустила три ракети малої дальності в Японське море. Проте не повідомляється, чи йдеться саме про ці випробування.

Північна Корея може таким чином загострювати ситуацію перед візитом президента Китаю Сі Цзіньпіна в Південну Корею, який відбудеться наступного тижня.