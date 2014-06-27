У Північній Кореї пройшли випробування ракети, яку розробив Кім Чен Ин
08:00, 27 червня 2014Світ
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У Північній Кореї пройшли випробування ракети, яка була розроблена під особистим керівництвом Кім Чен Ина.
REUTERS
Випробування пройшло успішно і нова зброя являє собою «великий прорив у обороноздатності», передає агентство Північної Кореї, пповідомляє Лента.ру.
Агентство пише, посилаючись на пропагандистський північнокорейський фільм, що зразком могла стати протикорабельна російська ракета Х-35.Читайте такожУ Північній Кореї денну норму їжі скоротили до 410 грамів
Повідомляється, що 26 червня, КНДР запустила три ракети малої дальності в Японське море. Проте не повідомляється, чи йдеться саме про ці випробування.
Північна Корея може таким чином загострювати ситуацію перед візитом президента Китаю Сі Цзіньпіна в Південну Корею, який відбудеться наступного тижня.
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