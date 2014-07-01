Лайнер Costa Concordia буде утилізовано в порту Генуї

Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці на прес-конференції за підсумками засідання ради міністрів у понеділок ввечері, пише РИА Новости.

"Згідно з графіком, корабель буде утилізовано в Італії", - зазначив прем'єр.

Таким чином, Ренці підтвердив висловлене припущення про те, що Costa Concordia буде утилізована на території Італії. Раніше в якості можливих місць за знищення останків пасажирського лайнера, називалися 12 портів, п'ять з яких за кордоном.

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В термін до 20 липня Costa Concordia повинна бути переміщена в порт Генуї, де є можливість провести весь процес утилізації за допомогою новітніх технологій і безпечно для довкілля. Зараз біля острова Джильо завершуються роботи з приєднання до решток лайнера спеціальних контейнерів, які додадуть кораблю плавучість і дозволять переміщати судно.

Costa Concordia наштовхнувся на рифи в ніч на 14 січня 2012 року в Тірренському морі поблизу острова Джильо біля узбережжя італійської Тоскани. Загинули 32 людини. Влітку минулого року лайнер, який більше року пролежав на мілині, встановили вертикально.