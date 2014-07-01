Через повені в Південній Америці евакуйовано понад 360 тисяч осіб

За останніми даними, не менше 300 тисяч осіб евакуйовано в Парагваї, приблизно 50 тисяч - в Бразилії і 12,5 тисячі - в Аргентині. В Аргентині в результаті розгулу стихії загинули дві людини, повідомляє РИА Новости з посиланням на канал Telesur.

Найбільш постраждала від води столиця Парагваю Асунсьйон. В понеділок місцева влада оголосила, що ситуація в місті близька до катастрофічної. З Асунсьйона вже вивезено майже 76 тисяч жителів.

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При цьому метеорологи прогнозують, що рівень води в річках, який піднявся за останні дні, поступово буде знижуватися, однак в кінці року парагвайців знову чекають сильні повені в традиційний сезон дощів, у зв'язку з чим евакуйовані навряд чи зможуть повернутися в свої оселі.