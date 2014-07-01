Сьогодні розпочнуться вибори президента Європарламенту

Як передає власний кореспондент УНІАН, фаворитом перегонів є відомий німецький політик, колишній президент ЄП, лідер соціал-демократів Мартін Шульц.

Перший раунд виборів розпочнеться о 10.00 за місцевим часом на першій сесії нового складу Європарламенту у Страсбурзі.

Діючий президент ЄП Джіанні Піттелла відкриє перший раунд голосування, надавши п'ять хвилин для виступу кожному з кандидатів. Їх четверо: Пабло Іглесіас (Pablo Iglesias, Іспанія, представник об'єднаних лівих та північних лівих зелених), Сайад Карім (Sajjad Karim, Велика Британія, представник європейських консерваторів), Ульріке Луначек (Ulrike Lunacek, Австрія, представник зелених) та Мартін Шульц (Martin Schulz, Німеччина, соціал-демократ).

Читайте такожЄвропарламент обиратиме нового президента Єврокомісії 16 липня

Після заяв кандидатів відбудеться таємне голосування бюлетенями. Для того, щоб бути обраним, кандидат має отримати абсолютну більшість - 50% плюс один голос.

Якщо ніхто із кандидатів не буде обраний у першому турі, ті самі чи інші кандидати можуть бути висунуті у другому раунді за аналогічних умов. В разі, якщо і в другому турі ніхто не переможе, буде проведений третій раунд. Правила залишаються тими самими. Якщо ж ніхто не буде обраний і в третьому раунді, у четвертий вийдуть два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів у третьому турі, і переможе той, хто отримає найбільшу кількість голосів.

Новообраний президент Європарламенту відразу займе своє крісло та звернеться до депутатів. Того ж дня відбудуться вибори 14 віце-президентів.