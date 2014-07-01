Росіяни шукають "п'яту колону" - напали на члена Ради з прав людини

Про це повідомляє сайт РПЛ.

За словами Юрова, на вулиці до нього підійшли двоє чоловіків у чорних масках, завдали кілька ударів і бризнули зеленкою в обличчя.

Унаслідок нападу Юров отримав хімічний опік очей, у найближчій поліклініці йому була надана перша медична допомога.

Місцеві правозахисники вважають, що цей напад є частиною спланованої кампанії проти Будинку прав людини.

Читайте такожРосійський правозахисник: Рада Федерації використовувала неправдиві дані про загибель росіян в КримуТак, за три дні до цього у Воронежі завершився фестиваль "Місто прав". За даними організаторів, проти учасників заходу була проведена серія провокацій з метою "довести, що існує п'ята колона, яка підриває громадянські підвалини держави".

Однією з таких акцій стало встановлення рекламного плаката з фотографіями і образами низки соціально-активних городян, у тому числі представників благодійних організацій, що займаються підтримкою багатодітних сімей, допомогою дітям-інвалідам, студентських та інших організацій.

Довідка. Андрій Юров в Раді керує постійною комісією з прав людини за кордоном. Крім того, 25 червня він за підсумками голосування був призначений співголовою тимчасової робочої групи з моніторингу дотримання прав людини на території України.