Біля берегів Норвегії затонуло прогулянкове судно: загинула 1 людина

Інцидент стався в неділю вдень. Норвезькі пошуково-рятувальні служби отримали сигнал лиха приблизно в 13.00 за місцевим часом (14.00 кск), після чого до місця інциденту на допомогу постраждалим були спрямовані вісім катерів з медиками на борту, а також вертоліт, пише РИА Новости з посиланням на портал The Local.

Повідомляється, що п'ятьох пасажирів затонулого судна незабаром було витягнуто з води і піднято на борт корабля "Barents Explorer". За даними порталу, до моменту прибуття рятувальників одна людина загинула, ним став 59-річний шведський турист із міста Гетеборг. Причини його загибелі з'ясовуються.

В даний час поліція намагається встановити обставини події, в тому числі можливі причини аварії судна.