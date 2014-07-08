Ізраїль почав проти бойовиків "Хамасу" операцію "Захисний рубіж"

За даними представника Сил самооборони Ізраїлю підполковника Пітера Лернера, під час операції завдаватимуться удари по об’єктах, які бойовики використовують для нападів на Ізраїль, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше Сили самооборони Ізраїлю повідомили про призов близько півтори тисячі резервістів через загострення ситуації в смузі Гази. За повідомленням засобів інформації, повітряна операція розпочалася в ніч із понеділка на вівторок.

Читайте такожІзраїль атакував 15 цілей у секторі Газа у відповідь на палестинський обстріл У понеділок зі смуги Гази по Ізраїлю бойовики випустили кількадесят ракет. Чотири ракети були збиті системою протиповітряної оборони «Залізний купол», решта впали в незаселеній місцевості.

Ситуація загострилася після вбивства палестинського підлітка. Цьому злочину передувало виявлення мертвими трьох ізраїльських школярів, яких викрали на Західному березі Йордану 12 червня.