Литва ратифікувала угоди про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою
15:05, 08 липня 2014Світ
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Президент Литви Далія Грибаускайте повідомляє, що Вільнюс ратифікував угоди про асоціацію Європейського Союзу з Україною, Молдовою та Грузією.
Грібаускайте побажала Україні успіхів на європейському шляху / УНІАН
Відповідний запис президент Литви зробила на своїй сторінці в Твіттері.
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„Щойно парламент ратифікував угоди про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою. Найкращі побажання цим країнам на їх європейському шляху”, - написала вона.
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