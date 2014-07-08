Литва ратифікувала угоди про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою

Президент Литви Далія Грибаускайте повідомляє, що Вільнюс ратифікував угоди про асоціацію Європейського Союзу з Україною, Молдовою та Грузією.

Відповідний запис президент Литви зробила на своїй сторінці в Твіттері. Читайте такожЛитва закликає НАТО посилити заходи безпеки в Балтії через дії Росії „Щойно парламент ратифікував угоди про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою. Найкращі побажання цим країнам на їх європейському шляху”, - написала вона.

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