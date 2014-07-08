Кількість смертей від передозувань наркотиками в РФ зросла втричі за два роки

Про це повідомляє The Moscow Times.

Ольга Мішина, заступник керівника Федеральної служби з контролю за наркотиками, сказала, що серед найбільш вразливих категорій лишаються підлітки.

Молоді люди починають експериментувати з наркотиками у віці 11-12 років, і близько 8 мільйонів чоловік у країні-наркомани, - сказала Мішина.

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"Серед 108,700 осіб, засуджених за вчинення злочинів, пов'язаних з наркотиками в 2013 році, 66% були у віці від 18 до 29 років, а ще 2,100 були неповнолітніми," - говорить Мішина.

Мішина сказала, що розслідуються 250 тисяч злочинів, пов'язаних з наркотиками, щороку фіксується 1 млрд продажів препаратів.