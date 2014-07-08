Кількість смертей від передозувань наркотиками в РФ зросла втричі за два роки
15:50, 08 липня 2014Світ
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Російська Федеральна служба по боротьбі з наркотиками заявила, що кількість росіян, які помирають від передозування наркотиками збільшилася майже втричі з 2012 року, досягнувши позначки 100 тисяч на рік.
В Росії наркотики починають пробувати в 11-12 років / wikimedia.org
Про це повідомляє The Moscow Times.
Ольга Мішина, заступник керівника Федеральної служби з контролю за наркотиками, сказала, що серед найбільш вразливих категорій лишаються підлітки.
Молоді люди починають експериментувати з наркотиками у віці 11-12 років, і близько 8 мільйонів чоловік у країні-наркомани, - сказала Мішина.
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"Серед 108,700 осіб, засуджених за вчинення злочинів, пов'язаних з наркотиками в 2013 році, 66% були у віці від 18 до 29 років, а ще 2,100 були неповнолітніми," - говорить Мішина.
Мішина сказала, що розслідуються 250 тисяч злочинів, пов'язаних з наркотиками, щороку фіксується 1 млрд продажів препаратів.
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