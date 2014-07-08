У Японії вирує потужний тайфун Ногурі: стихія руйнує будівлі

22:59, 08 липня 2014
Світ
0 0

Потужний тайфун Ногурі обрушився на острів Окінава у Японії, завдав сильних руйнувань і примусив місцевих жителів сидіти вдома.

REUTERS

Метеорологи заявляють, що стихія набрала нечуваної сили, а швидкість вітру в епіцентрі тайфуну сягала 240 кілометрів на годину, йдеться в сюжеті ТСН. 

Принаймні 10 людей вже зазнали поранень, а майже 600 тисячам мешканців зони ризику порадили евакуюватися, або принаймні не виходити на вулиці.

Втім, містяни вирішили перечекати негоду вдома.

За словами синоптиків, Ногурі хоч поступово і слабшатиме, але рухатиметься повільно, тільки примножуючи руйнування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter