Посольство України в Чехії звинуватило екс-президента Клауса у поширенні пропаганди Кремля

Про це йдеться у заяві Посольства України у Чеській Республіці, текст якої оприлюднено на сайті диппредставництва.

«У зв`язку з висловлюваннями Вацлава Клауса під час дебатів щодо України, які відбулися 8 липня 2014 року, вважаємо за необхідне зазначити таке.

У той час як усе міжнародне співтовариство визнало Майдан Революцією гідності, символом боротьби українців проти злочинного режиму Януковича, колишній глава Чеської держави продовжує поширювати нічим не підтверджену тезу про те, що Майдан – це спланована акція Заходу, передусім – США», - сказано у заяві.

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Також у посольстві зазначили, що останні події в Україні Клаус вважає результатом розбіжностей між українцями зі сходу та заходу України.

«У цьому зв’язку слід нагадати, що у морозні зимові дні 2013-14 рр. на київському Майдані, а також на площах міст та сіл по всій Україні, свою громадянську позицію за вільне майбутнє суверенної Держави України одностайно висловлювали представники Криму, Донбасу, Одещини, Харківщини та інших регіонів сходу і півдня. Сьогодні тисячі добровольців із Західної України стоять пліч-о-пліч зі співвітчизниками зі сходу, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет нашої Держави», - наголосили у посольстві.

Також українські дипломати підкреслили, що «Україна була і завжди буде єдиною та неподільною, а проведення порівнянь щодо створення Чехії та Словаччини на основі ЧССР є абсолютно недоречним».

«На відміну від чинних та колишніх лідерів більшості країн світу, Клаус навіть не припускає, що нинішня криза на сході України – результат цинічної агресії офіційної Москви з метою повернення України до сфери свого впливу, недопущення успіху реалізації проекту «європейської України».

Можна лише висловити жаль з приводу того, що у дружній нам Чехії, яка прийняла на лікування 39 героїв Майдану, висловила готовність допомагати постраждалим від подій на сході України, схвалила широкомасштабну програму допомоги нашій державі, знаходяться особи, які задля привернення до себе уваги поширюють у чеському суспільстві відверто антиукраїнські ідеї кремлівської пропаганди», - наголошується у заяві.

У Посольстві України переконані, що у ХХ столітті тодішня Чехословаччина неодноразово ставала жертвою злочинних планів та дій жорстоких диктаторів. Тому чехи – як ніхто інший – розуміють сьогодні драматизм ситуації в нашій країні.

«Процвітаюча демократична Україна є запорукою безпеки та стабільності в усій Європі. Саме тому Україну ми будуватимемо спільно з усіма нашими друзями, Чехією, зокрема», - наголосили у диппредставництві.