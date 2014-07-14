У Парижі люди протестували проти продажу Росії військових кораблів ”Містраль”

До акції долучилися кілька десятків людей, повідомляє ТСН.

Люди зібралися під жовто-синіми та червоно-чорними прапорами. В акції протесту взяли участь не лише представники української та кримськотатарської діаспори, а й корінні французи.

У Парижа із Москвою є чинна угода про побудову двох кораблів. Французький уряд збирається виконати давніше підписаний контракт, незважаючи на тиск західних партнерів, які пропонували перекупити судна для НАТО.

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Як відомо, контракт вартістю 1,2 млрд євро на побудову двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано в червні 2011 року. Очікується, що перший корабель ”Владивосток” надійде на озброєння російського флоту у 2014 році, другий, ”Севастополь” - у 2015 році.