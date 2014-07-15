В Європі сподіваються, що РФ утримається від «превентивних» заходів через асоціацію Україна-ЄС

Про це у вівторок в Страсбурзі, вступаючи в Європейському парламенті під час пленарного засідання в дебатах, присвячених ситуації в Україні, заявив європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН.

Фюле нагадав, що Європейський Союз звернувся до Росії, щоб „розвіяти будь-які можливі непорозуміння” та розповів про недавню тристоронню зустріч України, Росії та ЄС, в ході якої сторони запустили консультативний механізм щодо вирішення можливих проблем, пов’язаних з імплементацією зони вільної торгівлі.

„Погрози Росії щодо застосування односторонніх "превентивних" захисних заходів є неприйнятними і юридично необгрунтованими. Тепер ми сподіваємося, що Росія утримається від прийняття будь-яких таких неспровокованих обмежувальних заходів”, - наголосив єврокомісар.

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Фюле запевнив, що угода не може „замінити або вторгнутися у відносини України з будь-яким сусідом”. „Україна може чудово мати одночасно угоди про вільну торгівлю з Росією і Європейським Союзом”, - констатував він.

Крім того єврокомісар зазначив, що Угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці Євросоюзу з Україною. „Навпаки, вона відкриває нові можливості, і є важливим кроком у прихильності Європейського Союзу щодо підтримки України на шляху перетворення на стабільну і процвітаючу європейську демократію”.