Політики з Італії та Болгарії претендують на посаду Кетрін Ештон

Італійка Федеріка Моґеріні і болгарка Крісталіна Георгієва є головними претендентками на посаду верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, яку нині обіймає Кетрін Ештон, повідомляє Радіо Свобода.

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Протягом тривалого часу можливим наступником Ештон називали міністра закордонних справ Польщі Радека Сікорського, але оприлюднення його розмов з критичними висловлюваннями на адресу США і Великої Британії, а також жорстка риторика щодо Росії значно зменшили шанси польського дипломата.

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Прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці просуває кандидатуру Моґеріні – попри зауваження про її недостатній досвід у зовнішній політиці. Якщо ж посаду керівниці європейської дипломатії здобуде Георгієва, вона стане першим високопосадовцем такого рівня, що представляє колишні країни Варшавського договору, які приєдналися до Євросоюзу в 2004 і 2007 роках.