У Москві прощаються з Валерією Новодворською (трансляція)

У Москві сьогодні поховають Валерію Новодворську – відомого опозиційного політичного діяча Радянського Союзу і Росії. Вона померла 12 липня у віці 64 років від інфекційно-токсичного шоку в реанімації однієї з московських лікарень, повідомляє Радіо Свобода.

Безкомпромісний прибічник демократії та вільного ринку, Валерія Новодворська прожила майже все своє життя в опозиції до Кремля. Вона почала критикувати владу ще підлітком і продовжувала активну громадську діяльність і в пострадянський період, зокрема атакуючи авторитарні тенденції російського уряду, особливо при президенті Володимирі Путіні.

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Новодворська активно критикувала агресивні дії Росії щодо Грузії у 2008 році і щодо України у 2014 році. Від 1990 року була парафіянкою Української автокефальної православної церкви.

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