Російський журналіст: наші перевершили Геббельса й опустилися до рівня Штрейхера

Про це він заявив в ефірі російської служби Радіо Свобода.

"Його (Геббельса - ред.) останнім часом дуже хвалять - і Володимир Путін назвав його талановитим, і федеральний телеканал "Росія-24" назвав його великим. Я не приєднуюсь до цієї точки зору, і позначення геббельсівської пропаганди як полюсу зла помилкове. Те, що зараз робить федеральне телебачення, - це те, чого Геббельс собі не дозволяв", - вважає Яковенко.

Читайте такожНавальний пропонує судити російських авторів чергового фейку про події в Слов'янськуНа його думку, діяльність прокремлівських російських журналістів доречно порівнювати швидше з роботою іншого нацистського "експерта" - Юліуса Штрейхера.

"Був такий Юліус Штрейхер, головний редактор щотижневого журналу "Штурмовик", який приблизно такі речі робив. Він робив такі ж речі, як сьогодні робить Перший канал, а саме - друкував "Протоколи сіонських мудреців", розповідав вигадані історії про зґвалтованих білявих німкень, про розіп'ятих немовлят, і Геббельс якраз це забороняв. Він вважав, що така вульгарщина, несмак і мерзота дискредитує Рейх. Так що наші перевершили Геббельса і опустилися до рівня Юліуса Штрейхера", - вважає журналіст.

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