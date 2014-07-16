Формат «Східного партнерства» необхідно переглянути - глава МЗС Латвії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс на прес-конференції в Києві.

«У травні наступного року буде саміт глав держав ЄС і «Східного партнерства». Я думаю, що це той час, щоб переглянути «Східне партнерство». Є три країни, які тільки підписали асоціацію з ЄС. Це Україна, Грузія і Молдова. Думаю, що зараз нам потрібно працювати над реалізацією угод, бо це ще не кінець шляху. Я вважаю, що на саміті потрібно переглянути концепцію «Східного партнерства», застосувавши більш індивідуальний підхід», - відзначив він.

Рінкевічс наголосив, що Латвія підтримує Україну в її боротьбі за цілісність, а також вважає, що український уряд має право здійснювати необхідні кроки для того, аби відновити контроль в країні.

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«Латвія підтримує український народ, ми маємо спільну історію, а також ми розуміємо, що безпека Європи XXI століття зараз формується тут (в Україні)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, угоди про асоціацію з Україною, Грузією і Молдовою ЄС підписав 27 червня на саміті в Брюсселі.