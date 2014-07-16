Прем'єр Великобританії заявив, що ЄС надішле Росії «чіткий сигнал»
19:59, 16 липня 2014Світ
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Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон назвав ситуацію в Україні неприйнятною, і заявив, що у зв'язку з цим Європейський Союз надішле Росії «чіткий сигнал».
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це британський прем’єр-міністр заявив журналістам перед початком засідання Європейської Ради, яка розпочнеться у Брюсселі о 20.00.
«Ситуація в Україні є неприйнятною. Росія належним чином не поважає територіальну цілісність України, і ми повинні надіслати (владі РФ) чіткий сигнал. Про це ми будемо говорити сьогодні», - сказав Кемерон.
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