38 людей загинули від тайфуну "Гленда" на Філіппінах

Раніше повідомлялося про 20 жертв і п'яти зниклих.

Вранці в четвер "око" тайфуну, який несе з собою вітри швидкістю 140 кілометрів на годину з поривами до 170 кілометрів на годину, знаходиться в 480 кілометрах на захід від міста Дагупан. "Гленда" рухається через Південно-Китайське море у напрямку південних провінцій Китаю зі швидкістю 30 кілометрів на годину, повідомляють РИА Новости.Читайте такожУ Японії вирує потужний тайфун Ногурі: стихія руйнує будівлі

"З точки зору інфраструктури (на Філіппінах), схоже, найбільше постраждала провінція Кесон", - каже голова Національної ради з управління у надзвичайних ситуаціях Олександр Пама (Alexander Pama).

За даними повітряної розвідки, стихійне лихо торкнулося близько 95% її території, і місцева влада мають намір оголосити у Кесоне стан лиха, яке вже введено в провінціях Албай і Південний Камаринес.

Від "Глендей" постраждали понад мільйон чоловік, на піку лиха свої будинки довелося покинути більш ніж 530 тисяч філіппінців, і зараз вони повертаються. Однак після того як вітер повалив дерева та стовпи ліній електропередач, енергопостачання відновлено лише приблизно на половині території Лусона. Порушено рух на 15 дорогах і чотирьох мостах.