ЄС шокований трагедією з Boeing-777 і вимагає міжнародного розслідування - Ештон



Мова про це йдеть в заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Ми шоковані повідомленнями про обставин трагічної втрати рейсу Malaysian Airlines на шляху з Амстердама до Куала-Лумпур на території України і втратами стількох життів. Наші думки з тими, чиї родичі і друзі були на борту", - сказано в заяві.

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Ештон заявляє про необхідність негайного з'ясування того, що сталося. "Обставини повинні бути з'ясовані без затримок, а міжнародне розслідування повинно пролити світло на цю трагедію. Ми закликаємо всі сторони в регіоні, де сталася падіння, забезпечити повний доступ до місця, негайно його охороняти, повною мірою співпрацювати і обмінюватися всієї необхідною інформацією", - сказала вона.

У цьому зв'язку верховний представник наголосила, що "це - ще один разючий приклад того, чому так терміново необхідно покласти край цьому конфлікту". "Не вирішуючи наперед, що стало причиною катастрофи, ми закликаємо всі сторони припинити безглузду загибель людей у Східній Україні, утримуватися від будь-яких ескалаційних дій та погодитися на негайне припинення вогню", - заявила Ештон.