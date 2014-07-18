Обама запропонував допомогу в розслідуванні аварії Boeing

00:03, 18 липня 2014
Світ
2 0

Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати нададуть всю необхідну допомогу в розслідуванні аварії Boeing в Донецькій області.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

«США нададуть будь-яку допомогу, щоб визначити, що сталося і чому», - сказав Обама.

Читайте такожПорошенко назвав авіакатастрофу Боїнг-777 над Донеччиною терактом

За словами американського президента, катастрофа літака "Малазійських авіаліній" - це жахлива трагедія

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter