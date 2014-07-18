Обама запропонував допомогу в розслідуванні аварії Boeing
00:03, 18 липня 2014Світ
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Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати нададуть всю необхідну допомогу в розслідуванні аварії Boeing в Донецькій області.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«США нададуть будь-яку допомогу, щоб визначити, що сталося і чому», - сказав Обама.
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