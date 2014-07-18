Франція закликає Росію повпливати на бойовиків на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник Франції в ООН Жерар Аро на екстреному засіданні Ради безпеки ООН.

Він нагадав, що нещодавно ЄС прийняв рішення про посилення санкцій проти Росії. За його словами, мета цих санкцій спонукати Росію до політичного врегулювання конфлікту на сході України. «Наш пріоритет покласти краї ескалації конфлікту та забезпечити припинення вогню», - наголосив Аро.

«Ми закликаємо Росію активно брати участь в цьому процесі та використовувати свій вплив на незаконні військові угруповання з тим, щоб вони склали зброю та брали участь в діалозі», - додав він.

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За його словами, важливо припинити надходження зброї та людей через українсько-російський кордон.

«Ми закликаємо Україну-Росію та ОБСЄ забезпечити місію з розслідування катастрофи (Boeing-777) на кордоні», - наголосив він.

Аро вважає, що ці події свідчать про необхідність повного міжнародного співробітництва для того, щоб уникнути найгіршого.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ зазначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Бєс» доповів полковникові Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Бєс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з численними жертвами.