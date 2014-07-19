Обама обговорив з Меркель та Кемероном нові санкції проти РФ

Президент США Барак Обама під час телефонних розмов з канцлером ФРН Ангелою Меркель і британським прем'єр-міністром Девідом Кемероном обговорив можливість введення нових санкцій проти РФ у разі, якщо їй не вдасться зробити кроки щодо деескалації ситуації в Україні, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на Білий дім.

«Погодившись продовжити зусилля з пошуку дипломатичного вирішення поточної кризи, вони підтвердили свою рішучість залишатися в тісному контакті. Вони розглядають, які додаткові дії можуть знадобитися», - йдеться в заяві Білого дому про бесіду Обами та Меркель.

«Вони підкреслили, що Росія, безумовно, несе відповідальність за заперечення того, що сепаратисти на сході України продовжують отримувати доступ до важкого озброєння та іншої підтримки з боку РФ», - зазначили у бесіді.

В ході іншої розмови Обама і Кемерон «знову заявили про необхідність вжити подальших дій, якщо РФ і далі не зможе прийняти заходи (деескалації українського конфлікту)», - заявив Білий дім, передає РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, РФ в березні, в порушення всіх міжнародних договорів, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни ввели персональні санкції щодо осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Однак РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейський рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

У той же день президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні, зокрема обмеження введені відносно російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового і енергетичного комплексів.