Росіяни вважають, що сильною їхню країну роблять армія і Путін - опитування

Про це повідомляє Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

На думку третини росіян, Росія викликає в іноземців передусім інтерес. Кожен четвертий росіянин (24%) думає, що РФ вселяє громадянам інших держав страх, і в першу чергу цієї думки дотримуються 18-24-річні молоді люди (31%). П'ята частина опитаних впевнена, що іноземці відчувають до Росії заздрість (22%) або повагу (21%). Деякі респонденти вважають, що вихідці з інших країн ставляться до російської держави з симпатією (10%) і захопленням (11%). Про те, що іноземці не довіряють Росії, сказали 14% учасників опитування. Інші ж припустили, що вони ставляться до Росії з засудженням (9%) і навіть ненавистю (7%).

Читайте також64% росіян вважають, що Росія повинна озброювати терористів на Донбасі - опитуванняРозмірковуючи над тим, що робить Росію сильною в очах світової спільноти, росіяни найчастіше називали армію і озброєння (31%). А за словами 15% опитаних, міць Росії підтримується зовнішньою політикою і авторитетом президента. Ще 13% учасників опитування називають головним джерелом сили російський дух, культуру і традиції. Серед матеріальних факторів у цьому зв'язку згадували про багатство природних ресурсів (11%), велику територію і чисельність населення (7%), а також великий економічний потенціалі (6%). Також респонденти говорили про історію перемог Росії (6%), незалежності та незламності (4%).

Всеросійське опитування ВЦВГД проведено 31 травня - 1 червня 2014 року. Опитано 1600 чоловік в 130 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.