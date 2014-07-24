Командувач НАТО в Європі запропонував створити нову базу в Польщі

З пропозицією створити таку базу в портовому Щєцині виступив командувач силами альянсу в Європі генерал Філіп Брідлав.

Як пише Эхо Москвы з посиланням на газету "Таймс", на цій базі буде розміщено озброєння, боєприпаси, продовольство з тим, щоб забезпечити в найкоротші терміни постачання бойових підрозділів НАТО в разі виникнення кризи.

Читайте такожУкраїна може стати союзником НАТО без вступу в альянс - КлімкінОчікується, що це питання буде обговорюватися на майбутньому саміті альянсу у Великобританії.