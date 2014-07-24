Командувач НАТО в Європі запропонував створити нову базу в Польщі
13:41, 24 липня 2014Світ
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Найбільша в Східній Європі база НАТО може з'явитися неподалік від російського кордону в польському місті Щєцин.
Філіп Брідлав запропонував створити нову базу / Фото: stripes.com
З пропозицією створити таку базу в портовому Щєцині виступив командувач силами альянсу в Європі генерал Філіп Брідлав.
Як пише Эхо Москвы з посиланням на газету "Таймс", на цій базі буде розміщено озброєння, боєприпаси, продовольство з тим, щоб забезпечити в найкоротші терміни постачання бойових підрозділів НАТО в разі виникнення кризи.
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