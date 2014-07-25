Канада ввела нові санкції проти Росії

Як повідомляє прес-служба уряду цієї країни, в список потрапили компанії, які раніше були включені в "чорний список" США, пише РБК.

Під так звані секторальні санкції потрапили "Газпромбанк" "Внешэкономбанк", а також "Новатек".

Також в канадський санкційний список потрапили концерн "Алмаз-Антей", НВО Машинобудування і декілька структур "Ростеху": концерни "Калашников" (колишній "Іжмаш"), "Сузір'я", "Радіоелектронні технології" (КРЭТ), "Базальт" та Конструкторське бюро приладобудування.

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Про рішення ввести економічні обмеження стосовно широкого кола осіб, пов'язаних з різними секторами російської економіки, заявив прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер. Ця заява пролунала через кілька днів після падіння малайзійського Boeing в Донецькій області.