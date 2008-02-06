ЦРУ зізналося в тортурах

Директор ЦРУ Майкл Хайден у вівторок заявив, що його відомство використовувало тортури водою відносно трьох підозрюваних у терактах 11 вересня, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters. Крім того, він назвав імена терористів, що піддавалися цим тортурам, а також заявив, що їх використання при допитах було особливо ефективним.

За словами Хайдена, тортурам піддавалися Халід шейх Мохаммед, якгого підозрювали в організації терактів, а також одні з перших осіб "Аль-Каїди" Абу Зубайда і Абд аль-Рахім аль-Наширі. За чотири роки перебування під вартою – до відправки у в`язницю Гуантанамо в 2006 році – ці підозрювані надали чверть всієї розвідувальної інформації по "Аль-Каїді".

Хайден розповів, що всього у справі про теракти 11 вересня було затримано близько 100 чоловік, і менше третини з них піддавалися жорстоким методам допиту. Крім того, він заявив, що тортури водою, коли жертві кладуть на обличчя шматок тканини і ллють на нього воду, створюючи імітацію утоплення, ЦРУ не застосовує вже протягом п`яти років.

Нагадаємо, що 14 грудня 2007 року Конгрес США прийняв законопроект, що забороняє ЦРУ катувати затриманих під час допиту. Проте очікується, що Білий дім, який виступає проти обмеження засобів допиту ЦРУ, накладе на законопроект вето.