Польща не планує розміщувати у себе базу НАТО
08:13, 06 лютого 2008Світ
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Туск просить не робити поспішних висновків
|Дональд ТУСК
«Враховуючи той факт, що Польща є членом НАТО, треба мати на увазі практичні чинники, які з цього випливають. Кожна країна, як і Росія, згідно зі своїми оцінками, розробляє оборонну політику. Польща робить те ж саме», - відзначив Туск.
Крім того, Тсук заявив, що плани по розміщенню елементів американської ПРО на території Польщі ще не остаточні.» Поза сумнівом, консультації почалися. Не факт, що закінчилися», - сказав він. «Добре було б, якби оцінки політиків, представників ЗМІ були як можна менш емоційними», - додав Туск.
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