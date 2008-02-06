Польща не планує розміщувати у себе базу НАТО

Польща не планує розміщувати базу НАТО на своїй території, заявляє прем`єр-міністр республіки Дональд Туск. «У нас немає таких планів. І це не від Польщі залежить, де знаходяться бази НАТО», - сказав польський прем`єр.

«Враховуючи той факт, що Польща є членом НАТО, треба мати на увазі практичні чинники, які з цього випливають. Кожна країна, як і Росія, згідно зі своїми оцінками, розробляє оборонну політику. Польща робить те ж саме», - відзначив Туск.

Крім того, Тсук заявив, що плани по розміщенню елементів американської ПРО на території Польщі ще не остаточні.» Поза сумнівом, консультації почалися. Не факт, що закінчилися», - сказав він. «Добре було б, якби оцінки політиків, представників ЗМІ були як можна менш емоційними», - додав Туск.

Газета.ру