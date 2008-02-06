Хто американцям наймиліший?

У Сполучених Штатах завершилися попередні вибори в більш ніж двадцяти штатах. Як і очікувалося, у республіканців з’явилася якась визначеність, у демократів інтрига лише загострилася, передає Эхо Москвы.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн виграв вибори в дев`яти штатах. Серед них і ключовий – найбільш густонаселений - Каліфорнія. Суперники Маккейна – Мітт Ромні і Майк Хаккабі заручилися підтримкою виборців в шести і п`яти штатах відповідно. Маккейн істотно зміцнив своє положення в передвиборчих перегонах, і за кількістю голосів на з`їзді в три рази випереджає свого найближчого суперника Мітта Ромні. Проте Ромні заявив, що має намір продовжувати боротьбу.

Що стосується демократів, то у них до визначеності ще далеко. Барак Обама, за прогнозами, перемагає в більшості штатів. Проте Клінтон виграла вибори в Каліфорнії і ще декількох штатах. Таким чином на сьогоднішній день вона лідирує в передвиборчій кампанії, випереджаючи Обаму більш, ніж на 70 голосів на майбутньому з`їзді.

Хілларі Клінтон, яка виступала в своєму штабі в Нью-Йорку, говорила не про свої перспективи, а про майбутню перемогу демократичного кандидата.