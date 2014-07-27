Норвегія частково закрила свій повітряний простір через загрозу теракту

Крім того, Служба безпеки країни посилила контроль на кордонах, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

«Поліція попросила Avinor (державного оператора аеропорту) заборонити польоти над центром Бергена», - заявив глава місцевого відділення поліції Густав Ландро. За його словами, таке рішення було прийнято у зв'язку з отриманою 24 липня інформацію про можливі теракти з боку «групи екстремістів з Сирії».

Читайте такожНорвегія може відмовитися від готівки вже до 2020 рокуЛандро зазначив, що заборона стосується лише невеликих приватних літаків і прогулянкових польотів на заході країни. Аеропорт Бергена продовжує роботу в штатному режимі.