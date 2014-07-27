У Китаї від тайфуну "Матмо" постраждали понад 2,5 млн осіб
12:50, 27 липня 2014Світ
1 0
Щонайменше 13 осіб стали жертвами тайфуну "Матмо" в Китаї. Всього внаслідок стихійного лиха постраждали понад 2,5 млн китайців, повідомляє Міністерство цивільної адміністрації КНР.
REUTERS
Дев'ять осіб загинули в провінції Цзянсі (Східний Китай), ще четверо - в Гуандуні (Південний Китай), уточнює міністерство, передає ИТАР-ТАСС.
Читайте також38 людей загинули від тайфуну "Гленда" на Філіппінах
У 185 повітах у восьми провінціях на всьому морському узбережжю країни тайфун викликав повені, зсуви й селі. Через стихійне лихо 289 тис. осіб були вимушені екстрено залишити свої будинки. 37 тис. евакуйованих залишилися майна й потребують термінової допомоги.
"Матмо" - десятий тайфун у Китаї з початку 2014 року. За попередніми підрахунками, прямі економічні збитки від "Матмо" оцінюється в 3,37 млрд юанів (приблизно 547 млн дол.).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter