У Китаї від тайфуну "Матмо" постраждали понад 2,5 млн осіб

Дев'ять осіб загинули в провінції Цзянсі (Східний Китай), ще четверо - в Гуандуні (Південний Китай), уточнює міністерство, передає ИТАР-ТАСС.

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У 185 повітах у восьми провінціях на всьому морському узбережжю країни тайфун викликав повені, зсуви й селі. Через стихійне лихо 289 тис. осіб були вимушені екстрено залишити свої будинки. 37 тис. евакуйованих залишилися майна й потребують термінової допомоги.

"Матмо" - десятий тайфун у Китаї з початку 2014 року. За попередніми підрахунками, прямі економічні збитки від "Матмо" оцінюється в 3,37 млрд юанів (приблизно 547 млн дол.).