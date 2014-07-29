Майже 40% росіян розуміють, що анексія Криму викликає в Україні ненависть до РФ - опитування

У росіян почала спадати ейфорія від анексії Криму: 37% розуміють, що це викликає в Україні ненависть до Росії в цілому.

Про це свідчать дані опитування російської соціологічної служби «Левада-Центр», які має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Ейфорія від приєднання Криму поступово почала спадати. 37% опитаних усвідомлюють (у травні 2014 року таких було 26%), що це приєднання викликає в Україні ненависть до Росії в цілому. Наслідки від включення Криму до складу Росії, як і раніше, оцінюються позитивно, але не так, як це було два місяці тому. Готовність особисто нести відповідальність і витрати за Крим серед населення зберігається на дуже низькому рівні», - йдеться у повідомленні "Левада-Центру".

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Зокрема, відповідаючи на питання "Як ви вважаєте, які почуття викликає в Україні приєднання Криму до Росії?" 15% відповіли, що «це не викликає особливих негативних почуттів до Росії», 15% - «негативні почуття, але такі, що не переходять у ненависть до Росії і її керівництва», 20% - «ненависть до російського керівництва, але не до Росії в цілому», 37% - «ненависть до Росії в цілому». Було важко з відповіддю – 12% опитаних.

Водночас, 69% опитаних вважають, що анексія Криму матиме позитивні економічні і політичні наслідки для Росії, 16% - очікують негативних наслідків. 6% - вважають, що ніяких наслідків не буде, а 9% опитаних було важко з відповіддю.

При цьому, опитані росіяни не хочуть, аби анексія Криму лягла на їх плечі у вигляді обмеження зростання зарплат і пенсій, скорочення соціальних програм, зростання цін тощо.

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Тільки 8% опитаних росіян готові «повною мірою» особисто заплатити таку ціну «за приєднання Криму», 11% - вказали «значною мірою», 28% - «якоюсь мірою», 32% - «абсолютно не готові» (у травні 2014 року їх було 28%). 16% - зазначили: «не вважаю, що цей тягар ляже на пересічних громадян», 4% опитаних було важко з відповіддю.

*** Опитування проводилось 18-21 липня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком старше 18 років у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія й інші країни ввели персональні санкції стосовно осіб у Росії, які причетні до цих незаконних дій.