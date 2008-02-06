Вступ України до СОТ на руку Білорусі

Республіка Білорусь вітає приєднання України до Світової організації торгівлі і відзначає значну роботу, виконану Україною в ході складних і тривалих переговорів із країнами-членами цієї організації.

Такий коментар прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія ПОПОВА сьогодні поширила прес-служба зовнішньополітичного відомства Білорусі.

На думку білоруської сторони, з прийняттям України до своїх лав СОТ «зробила ще один крок до того, щоб стати дійсно універсальною міжнародною організацією».

«Ми переконані, що вступ одного з найважливіших торгових партнерів Республіки Білорусь до СОТ створює умови для ще більш динамічного розвитку взаємовигідної торгово-економічної співпраці між нашими державами, заснованої на принципах і нормах міжнародного права і діючих міжнародних договорів, сторонами яких є Білорусь і Україна», - сказав А.ПОПОВ.