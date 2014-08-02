США додатково виділять Ізраїлю $225 млн на "Залізний купол"
Раніше США вже виділили понад 1 млрд доларів на реалізацію цієї програми
Сенат Конгресу США в п'ятницю одноголосно прийняв законопроект, що передбачає виділення Ізраїлю додатково 225 млн доларів на фінансування системи ППО "Залізний купол", передає ИТАР-ТАСС.
Тепер, аби проект став законом, він повинен бути схвалений Палатою представників (нижня палата Конгресу) і підписаний президентом США Бараком Обамою.
Очікується, що кошти будуть надані Ізраїлю в рамках американського оборонного бюджету на 2015 фіскальний рік.
Раніше США вже виділили понад 1 млрд доларів на реалізацію програми "Залізний купол".
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За останні три тижні більшість ракет і мінометних снарядів, випущених палестинськими радикалами з сектора Газа по ізраїльських містах, було перехоплено системою ППО "Залізний купол".