Кемерон закликає НАТО переглянути відносини з Москвою

НАТО необхідно переглянути відносини з Москвою у відповідь на її дії в Україні і посилити здатність Альянсу реагувати на виникнення будь-яких загроз.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон у листі лідерам організації, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Його було розіслано главам 28 країн-учасниць Альянсу напередодні саміту НАТО, який має пройти в Уельсі у вересні.

У листі Кемерон піддав гострій критиці рішення Кремля про приєднання Криму, а також в черговий раз звинуватив Росію в тому, що вона поставляє зброю проросійським сепаратистам на сході України.

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У квітні Північноатлантичний альянс на знак протесту проти дій Кремля в Україні вже оголосив про припинення будь-яких видів цивільної і військової співпраці з Росією. У листі Кемерон закликає колег піти далі.

"Після шести місяців з початку російсько-української кризи ми повинні узгоджувати довгострокові заходи щодо зміцнення нашої здатності швидко відповідати на будь-яку загрозу, заспокоїти тих наших союзників, які побоюються за свою безпеку, і запобігти будь-якій агресії з боку Росії", - йдеться в документі.

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Серед конкретних заходів, які пропонує глава британського уряду, - узгодження нового графіка військових навчань і розширення сил реагування НАТО, максимальна чисельність яких зараз обмежена 25 тисячами осіб.