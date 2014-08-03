НАТО планує посилити військові навчання та розробити нові оборонні плани

Про це в інтерв’ю французькому виданню Midi Libre заявив Генеральний секретар Альянсу Андерс фог Расмуссен.

За його словами, Росія, підтримуючи проросійських сепаратистів в Україні, продемонструвала своєю агресією тривожний сигнал та створила нову безпекову ситуацію в Європі.

Генсек НАТО в черговий раз звернувся із закликом до керівництв країн-членів Північноатлатичного альянсу збільшити бюджетні видатки на оборонну сферу.

”В той час як Росія за останні 5 років збільшила свій військовий бюджет у 1,5 рази, середні витрати країн-членів Альянсу на оборону зменшилися на 20%. Так залишатися не може, ми мусимо перевернути цю тенденцію”, - наголосив Расмуссен.

Також очільник НАТО продемонстрував підтримку версії керівництва США щодо вірогідної причини падіння пасажирського літака малайзійських авіаліній на Донбасі в середині липня.

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”Ми маємо багато інформації, яка вказує на те, що в цьому винні сепаратисти, підтримувані Росією”, - заявив Расмуссен.

Він підкреслив, що вважає обстріл літака з 298 людьми на борту ”воєнним злочином”.