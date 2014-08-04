Ізраїльська розвідка шпигувала за Керрі - ЗМІ
00:54, 04 серпня 2014Світ
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Ізраїльська розвідка шпигувала за держсекретарем США Джоном Керрі під час переговорів з палестинського питання.
REUTERS
Про це пише німецьке видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела, повідомляє Hromadske TV.
Йдеться про мирні переговори 2013 року - тоді Керрі вирушив у турне Близьким Сходом, де багато спілкувався із учасниками процесу.
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При цьому дипломат не завжди користувався спеціальним зв‘язком. Саме його розмови супутниковим телефоном начебто підслуховувала ізраїльська розвідка, а ізраїльські дипломати пізніше використовували цю інформацію на переговорах.
Також Der Spiegel пише, що Керрі слухала розвідка ще щонайменше однієї країни, але якої саме – не уточнює.
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