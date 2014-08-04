Через кризу в Україні Німеччина відкликає угоду з РФ про постачання озброєнь

08:08, 04 серпня 2014
Світ
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Через тривалу кризу в Україні Німеччина зупиняє дію угоди про постачання озброєння для військового тренувального табору в Росії.

REUTERS

Про це німецькій газеті «Sueddeutsche Zeitung» повідомив віце-канцлер і міністр економіки ФРН Зігмар Габріель.

Як пише "Радіо Свобода", відкликано дозвіл на здійснення контракту з Росією із боку одного з найбільших виробників військової техніки Німеччини – групи «Rheinmetall». Раніше проект був лише призупинений. Це сталося в березні поточного року, одразу після анексії Росією Криму. 

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У 2011 році німецький військовий підрядчик «Rheinmetall» підписав контракт на будівництво центру підготовки з симулятором бойових дій у Муліно, на південному заході Росії, вартістю близько 100 мільйонів євро. Передбачалося, що в ньому можна буде тренувати 30 тисяч російських солдатів на рік. «Rheinmetall» відстоював проект навіть після вторгнення до Криму, аж поки німецький уряд нарешті не наполіг на його скасуванні.

Нинішнє рішення в німецькому уряді пояснили дотриманням щодо Росії санкцій Євросоюзу, які передбачають мораторій на продаж зброї Російській Федерації через її дії щодо України.

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