Через кризу в Україні Німеччина відкликає угоду з РФ про постачання озброєнь

Про це німецькій газеті «Sueddeutsche Zeitung» повідомив віце-канцлер і міністр економіки ФРН Зігмар Габріель.

Як пише "Радіо Свобода", відкликано дозвіл на здійснення контракту з Росією із боку одного з найбільших виробників військової техніки Німеччини – групи «Rheinmetall». Раніше проект був лише призупинений. Це сталося в березні поточного року, одразу після анексії Росією Криму.

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У 2011 році німецький військовий підрядчик «Rheinmetall» підписав контракт на будівництво центру підготовки з симулятором бойових дій у Муліно, на південному заході Росії, вартістю близько 100 мільйонів євро. Передбачалося, що в ньому можна буде тренувати 30 тисяч російських солдатів на рік. «Rheinmetall» відстоював проект навіть після вторгнення до Криму, аж поки німецький уряд нарешті не наполіг на його скасуванні.

Нинішнє рішення в німецькому уряді пояснили дотриманням щодо Росії санкцій Євросоюзу, які передбачають мораторій на продаж зброї Російській Федерації через її дії щодо України.