Між словами і вчинками російської влади "прірва" - МЗС Німеччини

Про це він заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає РАР.

"Так, як інші, ми бачимо прірву між словами та вчинками... знаємо, однак, що без участі Москви політичне вирішення конфлікту в Україні не буде можливе або буде дуже складним", - сказав він, зауваживши, що, власне, з цієї причини німецька влада старається надалі утримувати діалог з Росією.

Він висловив сподівання, що сторонам конфлікту вдасться домовитися про припинення бойових дій на Донбасі, зауваживши, що цьому, серед іншого, мають слугувати розмови канцлера ФРН Ангели Меркель минулого четверга з президентом України Петром Порошенком та переговори з главою російського МЗС у п'ятницю.

Штайнмаєр наголосив, що до діалогу повинні бути готові дві сторони.

"Той, хто зміцнює політичний тиск, аби переконати противника до переговорів, сам повинен бути до них готовим" - сказав він.

Німецький міністр також заявив, що катастрофа малайзійського «Боїнга» змінила ситуацію, але закликав, водночас, раціонально оцінювати ситуацію в Україні.

"Гнів та обурення не можуть, однак, стати останнім словом у дипломатії. Тому ми продовжуємо, так само як і інші держави, шукати шляхи для принаймні мінімального прогресу", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, російська влада заперечує, що підтримує проросійських бойовиків на сході України, незважаючи на численні докази поставок нею зброї, найманців, фінансів та інших ресурсів.

Захід постійно закликає Росію припинити підтримку бойовиків, а українська влада переконує, що без російської підтримки їй вдалося би розв’язати конфлікт, що триває з квітня цього року, за кілька тижнів.