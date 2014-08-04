Ядерну угоду між США і Росією призупинено через Україну - ЗМІ

Про це пише The New York Times (переклад статті - на Inopressa.ru).

Зазначається, що 11 місяців тому міністр енергетики США Ернест Мониць і його російський колега Сергій Кириєнко підписали у Відні угоду, яка відкривала російським ученим доступ до Лос-Аламоської національної лабораторії, де створювалася перша ядерна бомба, і десятка інших установ, що беруть участь у створенні американського ядерного арсеналу.

Проте Міністерство енергетики США скасувало заплановані на цей рік симпозіуми і заходи, які передбачали відвідини ядерних об'єктів.

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За словами Деніела Поунмена, заступника міністра, причиною стала анексія Росією Криму: "Ми дуже ясно дали зрозуміти, що зараз не час вести справи мов і не було нічого".

"За словами чиновників і експертів, дане рішення обмежить знання обох сторін про можливості і наміри одне одного", - пише The New York Times.

"Проте після вторгнення до Криму настрій на співробітництво випарувався", - констатують автори статті.