Росіяни насміхаються із санкцій Євросоюзу, бо щиро вірять в свою перевагу над Заходом. В даний час російське населення як ніколи вороже налаштоване до Європи та США, оскільки в країні активно діє антизахідна пропаганда, про це в своїй статті, розміщеній на сайті штрих code, пише Роман Кириченко.

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Більшість населення Росії вважає що живе в країні духовності, на відміну від західних держав.

Але Росія ще залишається країною подвійних стандартів, оскільки владна верхівка захищає населення від впливу Європи, в той час як вона сама та її діти повною мірою користуються всіма благами західного світу.

Неодноразово в мережі з`являлись фотографії, на яких, наприклад, Дмитро Кісєльов разом із сім`єю відпочивав у Нідерландах, або зображення з Іспанії активного борця за "православний мір" в Україні Івана Охлобистіна.

Однак найцікавіше стосується все ж таки дітей владних мужів Росії. Зокрема доньки президента Росії Володимира Путіна Марія та Катерина живуть Німеччині та Нідерландах відповідно. Однак варто зауважити, що останній довелось виїхати зі свого помешкання біля Гааги через збитий літак, в якому перебували і загинули 193 громадян Нідерландів.

Прем`єр-міністр Дмитро Медвєдєв має одного сина – Іллю, який поки що живе в Росії, але планує виїхати на навчання до Масачусетського університету в США.

Ще один борець за "русскій мір" міністр іноземних справ Сергій Лавров має доньку Катерину, яка закінчує Колумбійський університет Нью-Йорку та на постійній основі живе у США.

Віце-спікер держдуми Сергій Железняк відомий тим, що активно бореться з нацизмом та його проявами. Саме він ініціював щоб сервери з інформацією про російських громадян розташовувалися в Росії. А в цей час дві його доньки живуть і навчаються в Лондоні, ще одна -- в Швейцарії.

Ще один віце-спікер держдуми Олександр Жуков має сина Петра, який так прижився в Лондоні, що встиг відсидіти там у в`язниці.

Депутат держдуми від "Єдиної Росії" Олександр Ремезков відправив сина Степана у престижний військовий коледж Valley Forge, що в Пенсильванії, там він навчався за програмою підготовки офіцерів США. А до того він навчався у Великобританії. Ще один син Ремезкова Микола з 2008 року вчиться в Malvern College в Великобританії, а донька Марія з 2012 року живе у Відні, де займається гімнастикою.

Діти голови РЖД Володимира Якуніна живуть за кордоном. Старший син Андрій займається бізнесом у Лондоні. Молодший Віктор живе у Швейцарії, там же займається бізнесом.

Уповноважений у справах сім`ї та дитини Павло Астахов відомий тим, що активно боровся за заборону усиновлювати громадянами США російських дітей. Проте його старший син Антон навчався в Оксвордському коледжі і Нью-Йоркському економічному колежі.

Донька Бориса Гризлова, лідера "Єдиної Росії", Євгенія живе в Талліні і має естонське громадянство.

Андрій Фурсенко, вже колишній міністр освіти Росії, відомий введенням ЄДЕ, мабуть, не надто довіряє російській освіті, тому своїх дітей відправив навчатися за кордон, це він досить довго приховував. Навіть зараз його син Олександр живе в США.

Депутат від "Справедливої Росії" Олена Мізуліна, голова комітету держдуми з питань сім`ї, жінок і дітей, віддала свого сина на навчання до Бернського та Оксфордського університетів. В даний час Микола Мізулін живе і працює юристом у Бельгії.

Це далеко не повний список дітей російських можновладців, які живуть та навчаються в США і європейських країнах.