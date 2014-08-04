12% росіян хотіли б переїхати на постійне місце проживання за кордон - опитування

Про це свідчать дані опитування російського фонду «Громадська думка» (ФОМ), результати якого має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

При цьому, за даними опитування, негативно ставляться до ідеї еміграції 84% респондентів, 4% було важко з відповіддю.

За результатами опитування, серед російської молоді в цілому охочих виїхати - 24%, серед молодих людей з вищою освітою - 29%. У 2012 році охочих виїхати з Росії було 17%, а серед молоді – 33%.

На думку 20% жителів РФ, у найближчі роки число людей, що виїжджають за кордон назавжди, зростатиме, а 24% упевнені у зворотному. Більшості учасників опитування було важко зробити прогноз (56%).

Читайте такожСтрєлков має більше шансів на крісло президента РФ у 2018 році, ніж Путін - опитування9% із тих респондентів, які вважають, що кількість охочих емігрувати збільшуватиметься, кажучи про причини таких настроїв, вказали, що «в Росії життя тяжке, їдуть у пошуках кращого життя, кращого матеріального стану», 2% - «в Росії немає перспектив, все погано», 2% - «їдуть у пошуках роботи, гідної роботи», 2% - «в Росії мало уваги приділяють людям, соціальним гарантіям», 1% - «їдуть для самореалізації, кар'єрного зростання», 1% - «в Росії економічні проблеми, 1% - «їдуть туди, де порядок, законність», 1% - «їдуть ті, у кого є гроші», 1% - «виїжджають у зв'язку з ситуацією в Україні, через санкції, побоюючись війни».

Водночас, опитані нормально ставляться до росіян, які переїхали на постійне місце проживання за кордон. 74% респондентів не засуджують росіян, які залишили батьківщину, протилежної думки дотримуються 19%.

Читайте такожБільше половини росіян довіряють вітчизняним ЗМІ - опитуванняОпитування громадян РФ віком старше 18 років проводилося у липні. У ньому брали участь 43 суб'єкти Росії, 100 населених пунктів, 1500 респондентів. Інтерв'ю проводилося за місцем проживання. Статистична похибка не перевищує 3,6%.